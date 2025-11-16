В ЦДРА наградили победителей XIX Всероссийского конкурса «Золотой сокол»

В Центральном доме Российской армии состоялась церемония награждения победителей XIX Открытого Всероссийского конкурса «Золотой сокол», посвященного лучшим результатам в сфере культурно-досуговой работы учреждений культуры по всей стране. Об этом сообщило Минобороны России.

В этом году на конкурс поступило более 200 работ из 54 регионов России. Участники соревновались в четырех номинациях: «Методическая работа», «Видеосюжет», «Сценарий» и «Военно-патриотический проект» - последняя была открыта также для общественных организаций. Тематика большинства проектов была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Жюри конкурса включало представителей органов военно-политической работы, деятелей культуры, науки и искусства. Среди них - доктор философских наук Ольга Астафьева, директор Благотворительного фонда возрождения культуры малых городов Юлия Сигорская, президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров и руководитель исполкома художественного совета Минобороны Леонид Палько.

Победителями стали: Клуб 12-го Главного управления Минобороны (Белгород), Дворец культуры им. В.И. Ленина (Рязанская область), Женсовет войск РХБ защиты ВС РФ, Клуб войсковой части ВДВ из Кубинки. Дом офицеров Южного военного округа удостоен специальной награды за вклад в мероприятия Года защитника Отечества.

Особым вниманием жюри был отмечен проект «Парк Семьи» - инициатива Женсовета войск РХБ защиты. Он предполагает создание парковых зон в честь участников СВО. Автор проекта сенатор Светлана Кириллова подчеркнула, что идея возникла на местах, а не в кабинетах.

«Сегодня это 14 Парков Семьи. Герои Великой Отечественной войны и современные герои России - они и их близкие заслуживают уважения и памяти», - отметила она, выразив благодарность организаторам конкурса.

В числе ярких проектов - музыкально-театрализованная постановка «Песни нашей Победы» Клуба войсковой части ВДВ из Кубинки. Ее уникальность заключается в том, что в представлении участвуют сами военнослужащие, сотрудники части и их семьи.

Режиссер-постановщик Анна Васильева подчеркнула, что главная задача проекта - вовлечение людей разных поколений в совместное творческое дело как средство сохранения исторической памяти. Музыкальный руководитель Ирина Савицкая отметила поддержку командования и важность культурно-досуговой деятельности в воинских коллективах. Почетными гостями церемонии стали народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон.

Конкурс «Золотой сокол» проводится ЦДРА имени М. В. Фрунзе ежегодно с 2007 года. Его цель - развитие культурных учреждений Минобороны, повышение эффективности их работы, укрепление морально-психологического состояния военнослужащих и сохранение традиционных духовных ценностей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.