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Победителей конкурса «Золотой сокол-2023» наградили в ЦДРА

Алина Луговая
22:41 23.11.2023
Большая часть работ конкурсантов в этому году посвящена поддержке участников спецоперации и их семей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ЦДРА
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В Центральном Доме Российской Армии наградили победителей и дипломантов ХVII Всеармейского конкурса «Золотой сокол-2023». Об этом сообщили в ЦДРА.

Участники конкурса - военные учреждения культуры России. Их главная задача - показать лучшие результаты культурно-досуговой работы.

«В нынешнее время культурно-досуговая, военно-политическая работа особенно важна. Каждый из нас понимает, чтобы победить на поле боя, надо сначала победить в умах и в сердцах. Роль каждого учреждения военной культуры, каждого специалиста военно-политической работы, каждого проекта, который вы реализуете, невероятно важна. Уверен такая работа будет продолжаться с еще большим упорством и вдохновением для нашей победы», - отметил директор Департамента культуры МО РФ Артем Горный..

Победителей и дипломантов конкурса определили в четырех номинациях. Участников оценивали по следующим критериям: методические разработки, сценарии культурно-досуговых мероприятий, видеосюжеты и аналитическая работа.

«Когда армия выполняет боевые задачи, то работники военной культуры должны быть рядом с нашими воинами, в этом мы видим свою главную миссию в период проведения СВО. Мы собираем и передаем гуманитарную помощь нашим бойцам, оказываем поддержку семьям мобилизованных, постоянно формируем творческие бригады для выездов в зону СВО, организуем там концерты - командировки сотрудников нашего дома длятся до 4 недель», - рассказал начальник Дома офицеров ЦВО Андрей Зуев.

Зуев добавил, что жизнь бойца на передовой не ограничивается участием в наступательных или оборонительных операциях.

«Работники военной культуры должны сделать все возможное, чтобы у наших солдат и офицеров была возможность интересно провести досуг, отдохнуть, получить позитивные эмоции», - отметил Зуев.

Начальник Дома офицеров ЦВО также рассказал о том, как в феврале удалось организовать свадьбу для одного из бойцов практически на передовых позициях. Его девушка приехала из Ханты-Мансийского автономного округа.

«Свадьбы прошла в полевых условиях, но по всем правилам свадьбы, как это должно быть. Был человек, который зачитывал красивые важные слова. Обменивались кольцами. Был небольшой символический стол накрыт. Невесту пытались похитить, но друзья жениха это не позволили», - отметил Зуев.

Победителями конкурса стали Дом офицеров ЦВО, Дом офицеров Волгоградского гарнизона и Дом офицеров ЮВО. Члены жюри также отметили Кызылское президентское кадетское училище - заслуженную награду вручил лично министр культуры Республики Тыва Виктор Чигжит.

Напомним, что конкурса «Золотой сокол» ежегодно проводится с 2007 года. В этом году участниками стали более 90 учреждений культуры.  

© ЦДРА
© ЦДРА
© ЦДРА
© ЦДРА
© ЦДРА
© ЦДРА
© ЦДРА
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