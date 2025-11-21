Уральский поклонник Сливко на суде заявил, что «уже убил бы, если б хотел»

Обвиняемый в покушении на убийство нескольких детей педагог игры на балалайке Артем Ваганов частично признал свою вину. Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга ему избрали меру пресечения, он заключен под стражу до 19 января 2026 года включительно.

В комментарии сотрудникам СМИ Ваганов сообщил, что согласен с приговором только в отношении возможного причинения вреда здоровью детей и добавил, что никого убивать не намеревался.

«Я признаю вину по части причинения возможного вреда здоровью детей. Но откуда у следствия со временем взялась версия о том, что я собираюсь кого-то убивать, я не знаю. Никого убивать я не хотел, ни в мыслях, ни в планах у меня этого не было. Если бы я хотел кого-то убить, я бы уже это сделал», - прокомментировал решение суда педагог Артем Ваганов.

Органы предварительного следствия обвинили учителя игре на балалайке одной из общеобразовательных школ Екатеринбурга в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних по пункту 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Немногим ранее сообщалось, что в столице Урала задержали 33-летнего мужчину, работавшего в ансамбле. Под предлогом занятий на балалайке музыкант звал учеников домой, а затем предлагал проверить дыхание. Для чего его жертвы укладывались на кровать, после он надевал им пакет на голову. Пакет снимался, когда несовершеннолетние уже начинали биться в конвульсиях.