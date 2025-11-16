На Урале задержали «подражателя» советского маньяка Сливко

Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали Артема Ваганова, которого обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетних. Уточняется, что 33-летний мужчина, работая в ансамбле, приглашал к себе детей под предлогом занятий на балалайке.

В пресс-службе судов Свердловской области заявили, что сегодня Ваганову изберут меру пресечения.

Музыкант звал учеников домой, а затем предлагал проверить дыхание. Для чего его жертвы укладывались на кровать, после чего он надевал им пакет на голову. Пакет снимался, когда несовершеннолетние уже начинали биться в конвульсиях.

В своих деяниях Ваганов подражал советскому маньяку-педофилу Анатолию Сливко. Тот водил детей в походы, руководя туристическим клубом. Под предлогом съемок в кино он увлекал мальчиков в лес, душил и убивал их. Как минимум семеро детей погибли от рук Сливко