Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Москвы, текущая ситуация на линии боевых действий и эффективная работа российской армии должны заставить руководство Украины пересмотреть свою позицию относительно переговоров.

«Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас», - сказал представитель Кремля.

Как утверждает пресс-секретарь, пространство для самостоятельных решений Киева сокращается по мере утраты территорий. Он подчеркнул, что речь идет не о продолжении конфликта, а о попытке побудить украинское руководство к мирному урегулированию, поскольку дальнейшее сопротивление, по мнению Москвы, становится для него «бессмысленным и опасным».

Также Песков заявил, что на левом берегу реки Оскол заблокированы около 5 000 украинских военнослужащих.