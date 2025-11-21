МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: убедить Киев договариваться сейчас должна эффективная работа ВС РФ

По оценке российской стороны, пространство для самостоятельных решений Киева сокращается по мере утраты территорий, поэтому договариваться «лучше сейчас, чем позднее», заявил Дмитрий Песков.
Андрей Аркадьев 21-11-2025 14:16
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Москвы, текущая ситуация на линии боевых действий и эффективная работа российской армии должны заставить руководство Украины пересмотреть свою позицию относительно переговоров.

«Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас», - сказал представитель Кремля.

Как утверждает пресс-секретарь, пространство для самостоятельных решений Киева сокращается по мере утраты территорий. Он подчеркнул, что речь идет не о продолжении конфликта, а о попытке побудить украинское руководство к мирному урегулированию, поскольку дальнейшее сопротивление, по мнению Москвы, становится для него «бессмысленным и опасным».

Также Песков заявил, что на левом берегу реки Оскол заблокированы около 5 000 украинских военнослужащих.

