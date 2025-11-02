МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мишустин распорядился закрепить в календаре новый праздник

Планируется, что отмечать новый праздник будут в последнюю пятницу мая.
Ян Брацкий 2025-11-02 11:40:50
© Фото: Виталий Колмыков, ТРК «Звезда»

В российском календаре появится еще один профессиональный праздник - День сварщика. Распоряжение об этом подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Отмечать его представители профессии будут в конце мая.

«Новый профессиональный праздник - День сварщика будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился Михаил Мишустин», - говорится в сообщении кабмина.

Предполагается сделать праздничной последнюю пятницу мая. Именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков. До 1 декабря 2025 году Минпромторгу поручено закрепить принятое решение соответствующим правовым актом. С инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки и промышленники Санкт-Петербурга.

Ранее член экспертного совета Государственной думы РФ по молодежной политике Гарри Мурадян назвал профессии сварщика, токаря, фрезеровщика, оператора станков с ЧПУ, а также швеи и закройщицы самыми востребованными на рынке труда в 2025 году. В ближайшие пять лет две трети потребностей рынка труда будут составлять специалисты со средним профессиональным образованием, уточнил он.

#правительство #Минпромторг #мишустин #сварщик
