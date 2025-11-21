В Краснодаре силовики предотвратили подрыв ж/д путей

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. Об этом сообщили в УФСБ по Кубани.

По данным ведомства, преступление планировал совершить гражданин Украины, который проживал на территории Краснодарского края. Злоумышленника завербовали сотрудники СБУ через запрещенную соцсеть. Куратор дал задание подорвать железнодорожные пути при помощи самодельного взрывного устройства. Целью такого преступления должен был стать срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону специальной военной операции.

У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. Также силовики нашли в оборудованном тайнике самодельное взрывное устройство, которое должно было быть использовано для совершения преступления.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела о террористическом акте и незаконном приобретении взрывного устройства.

Ранее ФСБ задержала жителя ДНР, который пивом пытался отравить высокопоставленного военнослужащего ВС России. В напитке содержалось отравляющее вещество, при употреблении которого в течение 20 минут наступает смерть.