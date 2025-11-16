ФСБ: в ДНР пытались отравить пивом высокопоставленного военнослужащего РФ

В Донецкой Народной Республике попытались отравить высокопоставленного военнослужащего России. Ему предложили пиво, в котором обнаружено боевое отравляющее вещество из Великобритании.

По информации ФСБ РФ, местный житель подарил российскому офицеру две упаковки пива, произведенные в Соединенном Королевстве. Его оперативно задержали сотрудники спецслужбы.

«Задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ», - говорится в заявлении ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что житель ДНР получил отравленное британское пиво от спецслужб Украины. Его задачей было подарить напиток российскому военнослужащему. Но в момент передачи этого человека задержали.

Содержимое «подарка» отправили на экспертизу. Исследование показало, что в пиве была смесь высокотоксичных отравляющих веществ - колхицина и третбутилбициклофосфата, что является аналогом боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия. Конвенцией о химическом оружии 1993 года эти вещества запрещены, так как при попадании в организм они вызывают мучительную смерть в течение 20 минут.