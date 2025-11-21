МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы уничтожили боевика, который только выскочил из броневика

Удары по технике неприятеля наносили в районе Нечволодовки, что на западной окраине Купянска.
21-11-2025 10:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с ликвидацией украинского боевика, который еле-еле успел выскочить из броневика - и тут же получил российский дрон прямо в голову. Также в подборке присутствуют кадры поражения техники ВСУ. 

Удары FPV-дронами на оптоволокне наносились в районе населенного пункта Нечволодовка. Отмечено, что он находится на западной окраине Купянска. Этим самым военнослужащие сорвали ротацию подразделений неприятеля на западных подступах к городу Купянск. 

Движущиеся цели удалось выявить благодаря воздушной разведке, а поразить - благодаря оперативной реакции расчетов беспилотников. Это заслуга военнослужащих подразделений беспилотных систем 27-й мотострелковой бригады группировки войск «Запад». 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили бронетранспортер ВСУ в районе Димитрова на территории Донецкой Народной Республики. Врагу нанесли поражение расчеты подразделения беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #купянск #группировка запад #FPV-дроны #Нечволодовка
