Штурмовики выбили боевиков из блиндажа после суток сопротивления в Веселом

Российские штурмовики выбили группу украинских военнослужащих из укрепленного блиндажа в селе Веселое Запорожской области после почти суток их сопротивления. Об этом корреспонденту Андрею Вакуле рассказал командир взвода с позывным Чича.

«Нас было двое, их - четверо. Они держались почти сутки. Мы ночевали рядом, а утром начали их выкуривать. Двое пытались уйти, но безуспешно», - отметил военнослужащий.

Российские подразделения заходили в Веселое со стороны ранее занятых Новоуспеновского и Яблоково, продолжая продвижение на запад. Перед выходом к селу штурмовые группы преодолели несколько километров по раскисшим грунтам и вели зачистку посадок, где, по данным военнослужащих, противник уже оставил позиции.

Командиры взводов отмечают, что оборона ВСУ в Веселом оказалась разрозненной, в ряде случаев украинские военнослужащие были застигнуты врасплох.

«Они копали опорник и нас не ждали. Мы зашли, бросили гранату, бой длился минут десять», - описал эпизод командир взвода с позывным Кац.

По словам радиотелефониста с позывным Аватар, штурм велся под постоянным наблюдением беспилотников. Дроны фиксировали движение подразделений, передавая данные командирам в режиме реального времени.

Артиллерия и подразделения БПЛА помогали пехоте при заходе в населенный пункт - фиксировались попадания по технике и попыткам отхода украинских групп. На кадрах с камер дронов также видно поражение гексакоптеров типа «Баба-яга».

Мотострелки 114-го полка 5-й армии установили флаги в разных частях Веселого. Вместе с селом под контроль перешел крупный участок обороны площадью около 15 квадратных километров.

Продвижение в направлении Гуляйполя продолжается - российские подразделения сообщают о давлении на украинские рубежи. Командиры отмечают, что перерезанные маршруты снабжения осложняют положение украинских подразделений в этом районе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.