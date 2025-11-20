Подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области и продолжают продвижение в глубину украинской обороны. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Оборонное ведомство также привело данные о ситуации на других направлениях. Так, в Купянске Харьковской области штурмовые подразделения 6-й армии, по информации Минобороны, продолжают зачистку городской застройки и ликвидацию оставшихся в окружении украинских военнослужащих.

За минувшие сутки, как сообщается, российские силы пресекли две попытки подразделений ВСУ прорвать кольцо окружения в районах Благодатовки и Кутьковки, где украинские формирования пытались выйти к реке Оскол. По данным ведомства, противник понес потери до 15 человек.

На Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, согласно сводке, штурмовые группы 2-й армии продолжают действия против украинских подразделений, блокированных в жилых кварталах Центральный и Горняк, а также в западной части промышленной зоны города.

В соседнем населенном пункте Ровное российские военнослужащие продолжают зачистку. Минобороны отмечает, что за сутки четверо украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.