ВКС России разнесли мост через реку Волчья в Днепропетровской области

МО РФ сообщает об уничтожении украинского моста через реку Волчья на территории Днепропетровской области. Это сделал экипаж ВКС России, в ходе удара были применены авиационные средства поражения.

Удар по мосту наносился в целях обеспечения действий российских войск в районе населенного пункта Покровское. Это помогло затруднить поставки вооружения, военной техники, боеприпасов, материальных средств ВСУ. Также неприятелю стало сложнее восполнять потери в личном составе.

Успешное разрушение пролета моста подтвердилось кадрами объективного контроля. Российское оборонное ведомство уточнило, что они были получены в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ликвидировал склад вооружения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В тот раз удар авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.