Посольство РФ в Турции опровергло передачу особняка потомкам Свечина

В посольстве РФ в Турции опровергли информацию газеты «Сабах» о передаче турецким судом виллы в престижном районе Тарабья потомкам русского дипломата. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

1 ноября газета «Сабах» сообщила, что объект недвижимости якобы был передан наследникам дипломата царской России Николая Свечина. Газета отмечала, что стоимость участка превышает полтора миллиарда долларов. Его площадь составляет около десяти тысяч квадратных метров. Тарабья - очень престижный район, к примеру, там приобрел виллу популярный турецкий певец Таркан.

«Заявляем, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью», - говорится в публикации посольства.

В дипломатическом ведомстве заявили, что соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции. Окончательное решение по нему не вынесено.

«Адвокат С. Сарыибрагимоглу, который представляет российскую сторону в данном деле, направил в редакцию "Сабах", а также руководству издания исчерпывающие сведения об этой тяжбе», - объяснили в посольстве РФ.

В публикации уточняется, что в соответствии со статьями 14 и 15 Закона о печати Турецкой Республики № 5187 руководству газеты «Сабах» предложено опубликовать необходимые исправления и опровержения.

Ранее сообщалось, что тяжба по передаче особняка потомкам Свечина длится уже семнадцать лет. Сотрудник дипломатической миссии Николай Свечин приобрел виллу в 1868 году у семьи из Франции. После его смерти в 1903 году здание передали в аренду российской стороне и использовали как жилые апартаменты и гостевой дом для сотрудников посольства. Проблемы с правами на особняк возникли после революции 1917 года. Окончательный правовой статус власти Турции подтверждили в 1950 году. На наследование особняка претендуют сразу трое потомков Свечина. Суд постановил, что трое детей Дидье Леконта Свечина, приемного сына российского дипломата, являются законными наследниками.

Участниками иска были турецкое казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Претензии России и турецких ведомств были отклонены на основании документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права.