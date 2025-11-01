Особняк на Босфоре за $1,5 млрд перешел к внукам дипломата из России

Стамбульский суд постановил передать особняк на Босфоре потомкам дипломата царской России. Это произошло после 17-летнего разбирательства о судьбе этого объекта, пишет Sabah.

Особняк расположен на побережье Тарабья, в одном из самых популярных мест на Босфоре. Сегодня стоимость участка превышает 1,5 млрд долларов. Суд решил передать виллу наследникам дипломата царской России Николая Свечина.

Свечин приобрел здание и прилегающую территорию у семьи из Франции в первой половине XIX века. Особняк использовался как одно из представительств российской дипмиссии.

Спор о праве собственности возник после революции 1917 года в России. Османский султан издал указ, разрешающий сдать особняк в аренду Москве. Но имущество не было зарегистрировано за Россией.

Кадастровая проверка 1950 года подтвердила, что имение зарегистрировано на имя Свечина. Согласно межевому листу 2022 года, особняк должны унаследовать трое его потомков. Суд постановил, что трое детей Дидье Леконта Свечина, приемного сына российского дипломата, являются законными наследниками.

Участниками иска были турецкое казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Претензии России и турецких ведомств были отклонены на основании документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права.