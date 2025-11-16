МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом подтвердил намерение Трампа завершить украинский конфликт

Трамп также остался доволен новым планом по урегулированию конфликта на Украине.
Глеб Владовский 21-11-2025 00:58
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп все еще хочет увидеть завершение украинского конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что глава государства выразил недовольство в отношении Украины и России. Кроме того, Левитт подчеркнула удовлетворение американского лидера новым планом по урегулированию конфликта на Украине.

«Я не буду обсуждать детали этого плана, поскольку работа продолжается, и он находится в процессе доработки, но президент поддерживает его. Это хороший план, как для России, так и для Украины», - цитирует ее слова aif.ru.

Ранее сообщалось, что специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марк Рубио работают над новым мирным планом по Украине. Согласно имеющейся информации, деятельность по реализации проекта соглашений ведется уже несколько недель.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Белый дом #мирное урегулирование на украине
