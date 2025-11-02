В России пресекли работу крупнейшего Telegram-бота с личными данными

Сотрудники полиции пресекли деятельность одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональной информации россиян. Бот обрабатывал огромные массивы данных, включая адреса проживания, сведения о доходах, банковских счетах и прочие уникальные записи, полученные в результате разных утечек.

«Невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации неограниченному кругу лиц. Зафиксированы факты использования бота аферистами для дистанционных хищений денежных средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Санкт-Петербурге оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, базы данных и серверное оборудование. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт, уточнила Волк. По предварительной оценке правоохранителей, доходы от незаконной деятельности бота варьировались от 13 до 16 миллионов рублей в месяц. Возбуждено уголовное дело.

В конце августа российские силовики также пресекли работу крупного сервиса по продаже персональных данных россиян. Огромные массивные информации незаконно использовалась коммерческими организациями, коллекторами, детективными агентствами и мошенниками. В результате сотрудники МВД и ФСБ задержали пятерых предполагаемых организаторов незаконного бизнеса, изъяли большое количество компьютерной техники и теневую бухгалтерию.