МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России пресекли работу крупнейшего Telegram-бота с личными данными

В ходе обысков оперативники нашли мобильные телефоны, компьютеры, базы данных и серверное оборудование, общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт.
Ян Брацкий 2025-11-02 09:53:50
© Фото: Boris Roessler dpa Global Look Press © Видео: Telegram/IrinaVolk_MVD

Сотрудники полиции пресекли деятельность одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональной информации россиян. Бот обрабатывал огромные массивы данных, включая адреса проживания, сведения о доходах, банковских счетах и прочие уникальные записи, полученные в результате разных утечек.

«Невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации неограниченному кругу лиц. Зафиксированы факты использования бота аферистами для дистанционных хищений денежных средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Санкт-Петербурге оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, базы данных и серверное оборудование. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт, уточнила Волк. По предварительной оценке правоохранителей, доходы от незаконной деятельности бота варьировались от 13 до 16 миллионов рублей в месяц. Возбуждено уголовное дело.

В конце августа российские силовики также пресекли работу крупного сервиса по продаже персональных данных россиян. Огромные массивные информации незаконно использовалась коммерческими организациями, коллекторами, детективными агентствами и мошенниками. В результате сотрудники МВД и ФСБ задержали пятерых предполагаемых организаторов незаконного бизнеса, изъяли большое количество компьютерной техники и теневую бухгалтерию.

#МВД #Ирина Волк #Мошенники #личные данные #телеграм-бот
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 