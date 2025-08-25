Силовики накрыли крупнейший сервис по продаже личных данных россиян

Российские силовики пресекли работу крупнейшего сервиса по продаже персональных данных граждан России, собранных посредством утечек из различных организаций. Огромные массивы информации незаконно использовались коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами, доступ к ним был открыт через специализированную программную оболочку с веб-формой или интерфейсом АPI. Обо всем этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей», - перечислила представитель министерства.

В результате сотрудники МВД и ФСБ задержали вероятных организаторов сервиса по продаже личных данных, один из сообщников заведовал программной и технической поддержкой ресурса. Во время обысков у них изъяли компьютерную технику, различную документацию - договоры и бухгалтерию, серверное оборудование с базами данных, на которых хранилось свыше 25 терабайт информации.

Также в МВД сообщили, что злоумышленники получили с декабря 2024 года более 66 миллионов рублей посредством двух счетов подконтрольных им юридических лиц.

В настоящее время работа информационно-аналитической системы полностью остановлена, проверяется информация о более чем 2 000 ее пользователей.

Ровно месяц назад жителя Вологды задержали полицейские за передачу украинским телефонным мошенникам персональных данных россиян.