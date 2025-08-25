МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силовики накрыли крупнейший сервис по продаже личных данных россиян

Сервис располагал сведениями о местах работы и проживания граждан РФ, их личными и паспортными данными, а также информацией о кредитной истории и уровне дохода.
Марина Крижановская 2025-08-25 09:29:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские силовики пресекли работу крупнейшего сервиса по продаже персональных данных граждан России, собранных посредством утечек из различных организаций. Огромные массивы информации незаконно использовались коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами, доступ к ним был открыт через специализированную программную оболочку с веб-формой или интерфейсом АPI. Обо всем этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей», - перечислила представитель министерства.

В результате сотрудники МВД и ФСБ задержали вероятных организаторов сервиса по продаже личных данных, один из сообщников заведовал программной и технической поддержкой ресурса. Во время обысков у них изъяли компьютерную технику, различную документацию - договоры и бухгалтерию, серверное оборудование с базами данных, на которых хранилось свыше 25 терабайт информации.

Также в МВД сообщили, что злоумышленники получили с декабря 2024 года более 66 миллионов рублей посредством двух счетов подконтрольных им юридических лиц.

В настоящее время работа информационно-аналитической системы полностью остановлена, проверяется информация о более чем 2 000 ее пользователей.

Ровно месяц назад жителя Вологды задержали полицейские за передачу украинским телефонным мошенникам персональных данных россиян.

