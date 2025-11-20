МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пресечена попытка поджога здания администрации города Великие Луки

Злоумышленник пытался поджечь здание администрации города Великие Луки бутылкой с зажигательной смесью.
Игнат Далакян 20-11-2025 09:35
© Фото: РИА Новости, ФСБ РФ

Российские силовики пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки бутылкой с зажигательной смесью. Об этом сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник придерживался радикальных антироссийских политических взглядов.

«Для реализации замысла использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова», - цитирует ТАСС текст сообщения УФСБ.

В отношении фигуранта сейчас возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Также в ведомстве отметили, что злоумышленник был задержан сотрудниками частной охранной организации.

В настоящий момент ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее российские силовики пресекли попытку покушения на высокопоставленного военнослужащего ВС РФ. Его пытались отравить напитком, при употреблении которого в течение 20 минут наступает смерть.

 

#ФСБ #Псковская область #поджог
