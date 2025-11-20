МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Обнародован разговор куратора с пытавшимся отравить российского офицера

Офицеру передали две бутылки пива с отравляющим веществом.
Марина Крижановская 20-11-2025 08:24
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России опубликовала разговор диверсанта, который в ДНР пытался отравить высокопоставленного военнослужащего, с куратором из ГУР МО Украины.

По словам задержанного, с ним связался сотрудник украинской разведки и предложил идею заработка. Мужчина согласился и отправился в указанное место, чтобы принять некую посылку.

«В момент, когда подходил к точке, подлетел квадрокоптер, сбросил мне на небольшой высоте два тубуса. Пришло сообщение о том, что я должен это забрать и спрятать у себя дома», - рассказал задержанный на допросе.

Позже он получил еще одну посылку, отправившись в указанное место. Куратор поинтересовался у исполнителя преступления, не побились ли бутылки, целые ли они. Также мужчина сказал, что «что-то в них находилось ядовитое».

Спустя два дня ему пришла информация от специалиста ГУР МО Украины, что посылку надо передать одному человеку. Для чего его попросили оставить дома телефон и подготовить все пакеты, отметив, что работать при этом надо в перчатках.

За все эти манипуляции жителю ДНР пообещали вознаграждение в 5 000 долларов.

Напомним, ФСБ РФ сообщила о пресечении попытки отравления высокопоставленного военного. В пиве, которое ему предназначалось, было запрещенное боевое отравляющее вещество.

#Украина #ДНР #ФСБ РФ #куратор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 