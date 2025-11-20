Обнародован разговор куратора с пытавшимся отравить российского офицера

ФСБ России опубликовала разговор диверсанта, который в ДНР пытался отравить высокопоставленного военнослужащего, с куратором из ГУР МО Украины.

По словам задержанного, с ним связался сотрудник украинской разведки и предложил идею заработка. Мужчина согласился и отправился в указанное место, чтобы принять некую посылку.

«В момент, когда подходил к точке, подлетел квадрокоптер, сбросил мне на небольшой высоте два тубуса. Пришло сообщение о том, что я должен это забрать и спрятать у себя дома», - рассказал задержанный на допросе.

Позже он получил еще одну посылку, отправившись в указанное место. Куратор поинтересовался у исполнителя преступления, не побились ли бутылки, целые ли они. Также мужчина сказал, что «что-то в них находилось ядовитое».

Спустя два дня ему пришла информация от специалиста ГУР МО Украины, что посылку надо передать одному человеку. Для чего его попросили оставить дома телефон и подготовить все пакеты, отметив, что работать при этом надо в перчатках.

За все эти манипуляции жителю ДНР пообещали вознаграждение в 5 000 долларов.

Напомним, ФСБ РФ сообщила о пресечении попытки отравления высокопоставленного военного. В пиве, которое ему предназначалось, было запрещенное боевое отравляющее вещество.