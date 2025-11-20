Силовики показали передачу офицеру ВС РФ ядовитого пива и задержание диверсанта

Пресс-служба ФСБ РФ показала кадры передачи отравленного британского пива, которое предназначалось для российского офицера. Также на опубликованном видео - задержание жителя ДНР, который согласился доставить этот напиток высокопоставленному военному.

Житель российского региона получил отравленное пиво из Великобритании от спецслужб Украины. Он должен был подарить эти бутылки российскому офицеру. Но в момент передачи этого человека задержали.

В ФСБ отметили, что задержанного подозревают в причастности к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.