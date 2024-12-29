При ударах ВСУ по Горловке и Красному пострадали пять человек

Пять мирных жителей ранены при атаках боевиков ВСУ на Горловку и Красное в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он в своем телеграм-канале.

Одной из пострадавших оказалась женщина, остальные четверо - мужчины. Большинство из них получили ранения средней степени тяжести.

Согласно сообщению Пушилина, за сутки украинские боевики более 10 раз атаковали населенные пункты ДНР. В результате их ударов повреждены два легковых автомобиля и объект гражданской инфраструктуры, а также из-за повторного сброса взрывоопасного предмета с беспилотника получила повреждения пожарная автоцистерна.

Ранее в результате сброса боеприпаса с украинского дрона пострадали два жителя Горловки. Они находились в автомобиле, на который беспилотник и сбросил боеприпас.