В офис премьера Израиля Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил по почте конверт с неизвестным содержимым. Как пишет издание aif.ru, подозрительную бандероль обнаружили в почтовом ящике офиса политика.
По информации, полученной из израильских СМИ, для осмотра содержимого посылки от неизвестного отправителя в правительственное здание была вызвана группа саперов.
«Для осмотра его содержимого были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, которые исключили подозрения на наличие в нём опасных материалов», — сообщают медиа.
Подробности случившегося не разглашаются.
Ранее стало известно, что генеральная прокуратура Турции выдала ордер на арест премьер-министра Израиля по обвинению в геноциде.
