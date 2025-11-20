МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В офис премьера Израиля Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым

На месте работают саперы.
Тимур Юсупов 20-11-2025 04:05
© Фото: Schoening, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил по почте конверт с неизвестным содержимым. Как пишет издание aif.ru, подозрительную бандероль обнаружили в почтовом ящике офиса политика.

По информации, полученной из израильских СМИ, для осмотра содержимого посылки от неизвестного отправителя в правительственное здание была вызвана группа саперов.

«Для осмотра его содержимого были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, которые исключили подозрения на наличие в нём опасных материалов», — сообщают медиа.

Подробности случившегося не разглашаются.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура Турции выдала ордер на арест премьер-министра Израиля по обвинению в геноциде.

#в стране и мире #Саперы #Израиль #Биньямин Нетаньяху
