Роскосмос представил свыше 900 экспонатов на авиасалоне в Дубае

На крупнейшем международном авиасалоне в Дубае Роскосмос представил свыше 900 уникальных экспонатов. Зарубежные гости по достоинству оценили образцы техники.

Широкой публике продемонстрировали уникальные российские двигатели, в том числе, РД-180. Он до сих пор используется в американских ракетах-носителях. На его счету 111 успешных пусков подряд. Но особое внимание иностранцев привлекает макет российской национальной орбитальной станции.

«Мы занимаемся тем, что разрабатываем новую российскую орбитальную станцию, которая должна заменить МКС... Идут обсуждения на уровне агентств Роскосмоса, НАСА других международных партнеров, что МКС должна уже завершаться», - рассказал главный конструктор проекта Владимир Кожевников.

К вечеру публика авиасалона ожидаемо редеет, и только у российской техники не стихает ажиотаж. Зарубежные гости столпились около модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Он способен перевозить до 80 тонн груза. Это на 20 тонн больше предыдущей версии. Новый самолет и другие громкие российские премьеры в области аэрокосмической и оборонной областей зарубежные гости смогут посмотреть до конца недели.