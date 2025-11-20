МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роскосмос представил свыше 900 экспонатов на авиасалоне в Дубае

Особым интересом пользуется макет российской орбитальной станции, которая должна заменить МКС.
Глеб Владовский Лана Иден 20-11-2025 04:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На крупнейшем международном авиасалоне в Дубае Роскосмос представил свыше 900 уникальных экспонатов. Зарубежные гости по достоинству оценили образцы техники.

Широкой публике продемонстрировали уникальные российские двигатели, в том числе, РД-180. Он до сих пор используется в американских ракетах-носителях. На его счету 111 успешных пусков подряд. Но особое внимание иностранцев привлекает макет российской национальной орбитальной станции.

«Мы занимаемся тем, что разрабатываем новую российскую орбитальную станцию, которая должна заменить МКС... Идут обсуждения на уровне агентств Роскосмоса, НАСА других международных партнеров, что МКС должна уже завершаться», - рассказал главный конструктор проекта Владимир Кожевников.

К вечеру публика авиасалона ожидаемо редеет, и только у российской техники не стихает ажиотаж. Зарубежные гости столпились около модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Он способен перевозить до 80 тонн груза. Это на 20 тонн больше предыдущей версии. Новый самолет и другие громкие российские премьеры в области аэрокосмической и оборонной областей зарубежные гости смогут посмотреть до конца недели. 

#в стране и мире #роскосмос #Международный авиационно-космический салон #дубай #экспонаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 