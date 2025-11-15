Роскосмос показал кадры первого снега в столице с орбиты

Российские спутники «Электро‑Л» и «Арктика‑М» зафиксировали первый снег с орбиты, который выпал сегодня в Москве. Соответствующие кадры опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Первый снег в столице: кадры из космоса», - указано в материале.

В столице выпал первый снег. За сутки ожидается выпадение примерно трети месячной нормы осадков. Спутники продолжают наблюдать за прохождением циклона, пишет aif.ru.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в разговоре со «Звездой», что в Москве ожидается похолодание в ночь на воскресенье и на понедельник. Минимальная температура может понизиться до -7 градусов, потому что переменной облачности и осадков не ожидается.