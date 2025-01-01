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В Свердловской области фейерверк сжег городскую елку

Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Личность виновника устанавливают.
Глеб Владовский 2025-01-01 20:04:55
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Городская елка сгорела в Свердловской области в результате запущенного рядом фейерверка. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 1 января 2025 года. Инцидент произошел в результате нарушения правил применения пиротехники мужчиной, пришедшего в парк с семьей.

«Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям», - сообщил спикер.

Он отметил, что из-за первых выстрелов фейерверк завалился набок, а снаряды полетели именно в елку, что и привело к ее возгоранию.

Уточняется, что сумма ущерба составила не менее 600 тысяч рублей. Личность мужчины устанавливают.

#в стране и мире #Свердловская область #Фейерверк #поджог #городская елка
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