В Свердловской области фейерверк сжег городскую елку

Городская елка сгорела в Свердловской области в результате запущенного рядом фейерверка. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 1 января 2025 года. Инцидент произошел в результате нарушения правил применения пиротехники мужчиной, пришедшего в парк с семьей.

«Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям», - сообщил спикер.

Он отметил, что из-за первых выстрелов фейерверк завалился набок, а снаряды полетели именно в елку, что и привело к ее возгоранию.

Уточняется, что сумма ущерба составила не менее 600 тысяч рублей. Личность мужчины устанавливают.