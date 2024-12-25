На Урале памятник Ленину нарядили в костюм Деда Мороза

В городе Ирбит Свердловской области памятники Ленину и Екатерине II нарядили в новогодние костюмы. Их «переодели» в Деда Мороза и Снегурочку соответственно.
В местной администрации уже поспешили успокоить общественность. Чиновники заявили, что никто не хотел оскорбить чьи-либо чувства.
Отмечается, что целью «переодевания» является создание предновогоднего настроения.
Ранее в Москве нарядили главную новогоднюю елку страны, которая установлена на Соборной площади Кремля. Тридцатиметровую зеленую красавицу украсили бусами, шарами, подарочными коробками и сосульками.
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