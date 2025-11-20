Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог может покинуть свой пост уже в январе 2026 года. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно законодательству США, должность специального посланника является временной, из-за чего для продления срока его полномочий требуется соответствующее решение сената. По имеющимся данным, сам Келлог не планирует дальше оставаться на своей позиции, а наилучшим временем для ухода в отставку считает начало 2026 года.

Данное решение не лучшим образом скажется на позициях Украины - дело в том, что Келлог является одним из главных сторонников киевского режима в администрации Трампа, так что без его помощи Зеленскому будет куда труднее добиться расположения нынешних американских властей.

Примечательно, что даже несмотря на свои нескрываемые симпатии, относительно Украины, Келлог признавал, что киевскому режиму в любом случае придется смириться с потерей территорий.