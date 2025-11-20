Командующим группировки войск «Юг» назначен Сергей Медведев. Бывший командующий Александр Санчик назначен замминистра обороны России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства провел совещание с участием командующих группировок «Запад» и «Юг», а также главой Генштаба ВС РФ Валерия Герсимова. В ходе него Путин заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий.

Герасимов доложил российскому лидеру о полном освобождении Купянска в Харьковской области, а также о продвижении российских войск на других участках фронта.

Коснулся Путин и событий, которые происходят во внутриполитической жизни Украины. Он назвал киевские власти организованным преступным сообществом, которое сидит на «золотых горшках» и не заботится о судьбе страны, народа и военнослужащих.