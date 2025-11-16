США хотят возобновления торговых и культурных связей между РФ и Украиной. Об этом сообщил на конференции портала Breitbart News в Вашингтоне вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Почему бы русским и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать вести торговлю, ездить друг к другу в страны, осуществлять те или иные культурные обмены?» - сказал Вэнс.

Он добавил, что аналогичной точки зрения придерживается и глава Белого дома Дональд Трамп. Также Вэнс уверен, что именно урегулирование конфликта на Украине принесет Трампу долгожданную Нобелевскую премию мира.

По мнению Вэнса, мир на Украине принесет пользу и американскому населению. Поэтому Вашингтон продолжает участвовать в урегулировании ситуации.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что план Трампа, помимо территориальных уступков в пользу России и закрепления государственного статуса русского языка на Украине, предполагает также отмену антироссийских санкций.