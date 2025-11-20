МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: Рубио обсудит с европейскими чиновниками план США по Украине

В ЕС пожаловались, что разработка соглашения проходила без его участия.
Константин Денисов 20-11-2025 20:06
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио обсудит с европейскими чиновниками план Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washington Street Journal.

«Европейские чиновники сообщают, что они не участвовали в создании плана и до этого момента не были проинформированы об американском предложении», - говорится в публикации.

В результате Рубио проведет переговоры с ними в пятницу, 21 ноября. О месте проведения встречи не сообщается.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что план Дональда Трампа, помимо территориальных уступков в пользу России и закрепления государственного статуса русского языка на Украине, предполагает также отмену антироссийских санкций.

