WSJ: Рубио обсудит с европейскими чиновниками план США по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио обсудит с европейскими чиновниками план Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washington Street Journal.

«Европейские чиновники сообщают, что они не участвовали в создании плана и до этого момента не были проинформированы об американском предложении», - говорится в публикации.

В результате Рубио проведет переговоры с ними в пятницу, 21 ноября. О месте проведения встречи не сообщается.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что план Дональда Трампа, помимо территориальных уступков в пользу России и закрепления государственного статуса русского языка на Украине, предполагает также отмену антироссийских санкций.