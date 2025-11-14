Минобороны России показало видео, в котором ударные беспилотники на оптоволокне уничтожают технику и военнослужащих ВСУ в Харьковской области. В этом районе российские Вооруженные силы создают зону безопасности.

Группировка войск «Север» применяет дроны на оптоволокне, чтобы устраивать засады на дорогах, по которым передвигаются техника и группы ВСУ. Операторы БПЛА в режиме свободной охоты уничтожили одну из мобильных групп боевиков, пытавшихся переместиться на линии соприкосновения.

Кроме того, расчеты БПЛА нашли замаскированные в лесополосах квадроциклы ВСУ, которые враг использовал для доставки еды и смены личного состава. Их тоже уничтожили.

FPV-дроны группировки «Север» успешно уничтожают технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. Ранее российские операторы БПЛА атаковали группу неонацистов на боевых бронированных машинах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.