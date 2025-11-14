МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны на оптоволокне устроили засады на дорогах в Харьковской области

Операторы БПЛА в режиме свободной охоты уничтожили одну из мобильных групп боевиков.
2025-11-14 07:02:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео, в котором ударные беспилотники на оптоволокне уничтожают технику и военнослужащих ВСУ в Харьковской области. В этом районе российские Вооруженные силы создают зону безопасности.

Группировка войск «Север» применяет дроны на оптоволокне, чтобы устраивать засады на дорогах, по которым передвигаются техника и группы ВСУ. Операторы БПЛА в режиме свободной охоты уничтожили одну из мобильных групп боевиков, пытавшихся переместиться на линии соприкосновения.

Кроме того, расчеты БПЛА нашли замаскированные в лесополосах квадроциклы ВСУ, которые враг использовал для доставки еды и смены личного состава. Их тоже уничтожили.

FPV-дроны группировки «Север» успешно уничтожают технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. Ранее российские операторы БПЛА атаковали группу неонацистов на боевых бронированных машинах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #Харьковская область #Группировка войск Север #оптоволоконные дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 