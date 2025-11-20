В России могут внедрить ИИ в процесс сдачи экзамена на права

В России могут внедрить искусственный интеллект в процесс сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. О преимуществах такого решения рассказал в беседе с 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

«Здесь в основном вопрос не в простоте сдачи, а в коррупционной системе. Чтобы покупки прав не было. То есть получается, что „я пришел, денег заплатил, меня посадили, я сдал и не парюсь на эту тематику“ будет исключено», - объяснил Лигачев.

По его словам, ИИ будет автоматически записывать все нарушения в процессе вождения. Таким образом, у принимающего экзамен инспектора не будет никакой возможности повлиять на его результаты.

Также эксперт уверен, что Россия в любом случае придет к такому порядку. Неизвестно лишь, сколько времени займет переформатирование экзамена.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что не понимает, как можно автоматизировать практический экзамен. А теорию и так давно сдают на компьютере в виде теста.

Накануне президент России Владимир Путин поручил сформировать план внедрения генеративного ИИ в сферы госуправления и жизнь россиян.