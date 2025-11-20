МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России могут внедрить ИИ в процесс сдачи экзамена на права

Таким образом власти планируют исключить коррупционную составляющую.
Константин Денисов 20-11-2025 17:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В России могут внедрить искусственный интеллект в процесс сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. О преимуществах такого решения рассказал в беседе с 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

«Здесь в основном вопрос не в простоте сдачи, а в коррупционной системе. Чтобы покупки прав не было. То есть получается, что „я пришел, денег заплатил, меня посадили, я сдал и не парюсь на эту тематику“ будет исключено», - объяснил Лигачев.

По его словам, ИИ будет автоматически записывать все нарушения в процессе вождения. Таким образом, у принимающего экзамен инспектора не будет никакой возможности повлиять на его результаты.

Также эксперт уверен, что Россия в любом случае придет к такому порядку. Неизвестно лишь, сколько времени займет переформатирование экзамена.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что не понимает, как можно автоматизировать практический экзамен. А теорию и так давно сдают на компьютере в виде теста.

Накануне президент России Владимир Путин поручил сформировать план внедрения генеративного ИИ в сферы госуправления и жизнь россиян.

#искусственный интеллект #экзамен #водительское удостоверение #права #ГАИ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 