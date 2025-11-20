МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подорвавший машину полковника в Москве Серебряков* получил 25 лет колонии

Первые пять лет он проведет в тюрьме и заплатит штраф в размере одного миллиона рублей.
Константин Денисов 20-11-2025 16:04
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Суд приговорил взорвавшего машину полковника в Москве Евгения Серебрякова* к 25 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы он осужден к 25 годам колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 1 млн рублей», - говорится в сообщении.

Осужденного обвинили в подготовке и организации теракта, а также перевозке и хранении оружия и изготовлении взрывчатого вещества. Все это он совершил в составе организованной группы, участники которой проходят фигурантами по другому делу.

В 2024 году Серебряков* забрал из тайника в Московской области компоненты для изготовления взрывчатки и перевез их в Москву. Сначала жертвой был выбран сотрудник СК РФ, однако затем преступники изменили свои планы и решили взорвать автомобиль военного.

Теракт произошел 24 июля 2024 года. В тот момент в машине находились полковник ВС РФ и его супруга. Они получили тяжелые травмы. Кроме того, взрыв повредил еще шесть припаркованных рядом машин.

После задержания Серебряков* признался, что действовал по указаниям кураторов из СБУ и неоднократно встречался с ними.

* Евгений Серебряков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #взрыв #СБУ #суд #Приговор #СК РФ
