Воробьев оценил модернизацию колледжей и техникумов Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил модернизацию средних специальных учебных заведений региона. Об этом сообщает 360.ru.

«Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции», - рассказал Воробьев.

Полностью отремонтирован железнодорожный техникум в Орехово-Зуево. Он является старейшим средним специальным учебным заведением города. Работы выполнены в рамках программы «Профессионалитет».

Близок к завершению и ремонт в техникуме имени Королева в Пушкино. Совсем скоро откроются техникумы и колледжи в Жуковском, Электростали, Волоколамске и Наро-Фоминске.

На очереди к модернизации стоит 41 лаборатория и мастерская, в которых учащиеся будут осваивать навыки программирования. Будущих слесарей, сварщиков и представителей других рабочих профессий ждет ремонт в 21 профильном заведении.

Наконец, модернизировали три мастерские в колледже «Московия». В одной из них появился тренажер для отработки полетов БПЛА.

Накануне Воробьев доложил заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину о развитии Подмосковья.