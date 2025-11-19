МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Воробьев доложил Хуснуллину о развитии Подмосковья

Регион уже выполнил годовой план по некоторым показателям.
Константин Денисов 19-11-2025 17:32
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Об итогах встречи информировал 360.ru.

Глава региона рассказал, что в 2025 году в Московской области построили 10 млн квадратных метров жилья. Это на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Также Воробьев подчеркнул, что Подмосковье уже выполнило годовой план по ремонту дорог. В процессе находятся реконструкция отрезка трассы М-1 и развязка Дмитровского шоссе с ЦКАД.

Хуснуллин похвалил правительство региона за достигнутые показатели. По его словам, останавливаться на этом не планируется, Подмосковье продолжит развиваться.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье введут единый стандарт благоустройства дворов.

#Московская область #марат хуснуллин #Развитие #Андрей Воробьев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 