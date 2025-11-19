Воробьев доложил Хуснуллину о развитии Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Об итогах встречи информировал 360.ru.

Глава региона рассказал, что в 2025 году в Московской области построили 10 млн квадратных метров жилья. Это на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Также Воробьев подчеркнул, что Подмосковье уже выполнило годовой план по ремонту дорог. В процессе находятся реконструкция отрезка трассы М-1 и развязка Дмитровского шоссе с ЦКАД.

Хуснуллин похвалил правительство региона за достигнутые показатели. По его словам, останавливаться на этом не планируется, Подмосковье продолжит развиваться.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье введут единый стандарт благоустройства дворов.