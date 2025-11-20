МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало видео из освобожденного района Шахтерский в Красноармейске

Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» спокойно перемещаются по улицам - в этом можно убедиться благодаря видео.
20-11-2025 15:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры из освобожденного района Шахтерский в городе Красноармейск. Он находится на территории Донецкой Народной Республики. 

На них можно увидеть, как российские военнослужащие из подразделений группировки войск «Центр» свободно перемещаются по улицам взятого под контроль района. Отмечено, что они продолжают оказывать медицинскую помощь мирным жителям, а также обеспечивать их медикаментами и продовольствием. 

Российское оборонное ведомство добавило, что в случае необходимости желающих эвакуируют в безопасный район. Они попадают в пункт временного размещения, где гражданским оказывают необходимую помощь. Помимо прочего, военнослужащие осматривают придомовые территории и дороги на наличие взрывоопасных предметов. Опасные находки ликвидируются накладным зарядом. 

Ранее МО РФ опубликовало кадры боев за населенный пункт Веселое в Запорожской области. Его взяли под контроль штурмовики 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#освобождение #красноармейск #группировка «Центр» #Район Шахтерский
