Минобороны России распространило видео с кадрами боев за населенный пункт Веселое в Запорожской области. Записи сделаны с бортов российских беспилотников и фиксируют работу ударных FPV-дронов и поражение укрепленных позиций ВСУ.

Как сообщили в ведомстве, подразделения группировки войск «Восток» полностью освободили Веселое. Штурм провели военнослужащие 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии. Вместе с населенным пунктом под контроль перешел крупный район обороны площадью более 15 квадратных километров.

По данным Минобороны, с начала ноября Веселое стало пятым освобожденным населенным пунктом для 114-го полка, седьмым - для 127-й мотострелковой дивизии и тринадцатым - для всей группировки «Восток».

В министерстве отмечают, что командование ВСУ пытается стабилизировать ситуацию на этом направлении, перебрасывая дополнительные резервы и проводя контратаки, однако эти действия не приводят к успеху и оборачиваются новыми потерями.

Подразделения группировки «Восток» продолжают наступление, расширяя зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях, добавили в Минобороны.