Из России депортировали более 19 тысяч мигрантов

В РФ возбудили 4,8 тысячи уголовных дел из-за организации незаконной миграции и 1,5 тысячи уголовных дел по прочим преступлениям в рамках операции «Нелегал-2025».
Марина Крижановская 20-11-2025 10:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МВД РФ сообщило о более 19 тысячах депортированных иностранцев за время проведения операции «Нелегал-2025», которая длилась с июня по октябрь. Результаты мероприятия озвучила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В период проведения операции "Нелегал-2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, <...> принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации», - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, удалось пресечь более 28 тысяч нарушений порядка проведения трудовой деятельности мигрантами. Правоохранители выявили свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда, пребывания и проживания иностранных лиц в нашей стране.

По данным Волк, за время операции специалисты возбудили около 4,8 тысячи уголовных дел по факту организации незаконной миграции, 1,5 тысячи уголовных дел по прочим преступлениям, среди которых - незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ и оружия.

В проведении операции «Нелегал-2025» участвовали МВД РФ, ФСБ РФ, Росфинмониторинг и представители различных органов государств-членов ОДКБ.

Немногим ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, повышающий стоимость патентов для мигрантов. Теперь патент для мигрантов вырос с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц.

#мигранты #ФСБ РФ #МВД РФ #росфинмониторинг #депортация #«Нелегал - 2025»
