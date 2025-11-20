Дроноводы показали подборку уничтоженной в районе Димитрова техники ВСУ

Минобороны России опубликовало новые кадры боевой работы в районе населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики. На видео - удары по технике и живой силе украинских подразделений, которые, по данным ведомства, пытались перемещаться между позициями в городской застройке.

Как сообщили в министерстве, штурмовые отряды 51-й гвардейской общевойсковой армии продолжают продвигаться в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города. Подразделения беспилотных систем 5-й гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко ведут круглосуточную охоту за небольшими группами украинских военнослужащих, наносят точечные удары FPV-дронами по обнаруженной технике и огневым точкам.

По данным Минобороны, на Красноармейском направлении за сутки были уничтожены до 180 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

В целом же в зоне ответственности группировки «Центр» ведомство оценивает суточные потери украинской стороны до 400 человек. Помимо живой силы, противник лишился в течение суток четырех БТР типа «Викинг» и М113, шести ББМ, семи автомобилей, гаубицы М777 и одного орудия полевой артиллерии.

Видео, опубликованное Минобороны, включает фрагменты с камер на борту ударных БПЛА. Видно, как беспилотники преследуют технику ВСУ, заходят на цели и поражают их точными попаданиями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.