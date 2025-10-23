В рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ. Об этом сообщил источник «Звезды».

Известно, что украинская сторона в свою очередь передала РФ 31 тело погибших российских военнослужащих.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев отказывается забирать живых пленных украинцев. После очередной передачи украинской стороне тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ дипломат сообщила, что Банковая отказывалась их забирать.