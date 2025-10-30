Минобороны России сообщает о нанесении артиллерийского удара по району сосредоточения украинских боевиков на Красноармейском направлении специальной военной операции. Это сделал расчет РСЗО «Ураган» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр».

Получив разведданные о скоплении неприятеля, расчет быстро занял огневую позицию и дал залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Дальность стрельбы составила до 32 километров.

Отмечено, что результатом стрельбы стало разрушение украинских укрытий и поражение значительной части боевиков. Успешный залп создал благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения российских штурмовых групп.

Как только с направляющей сорвался последний реактивный снаряд, расчет боевой машины быстро сменил позицию. Это было необходимо, чтобы снизить риск поражения «Урагана» ответным ударом.

Ранее сообщалось, что расчет российского «Града» накрыл огнем позиции ВСУ в Запорожской области. В тот раз артиллеристы вели огонь 122-миллиметровыми снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.