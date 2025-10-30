МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Реактивная артиллерия ударила по району сосредоточения боевиков

Удар расчета РСЗО «Ураган» наносился в интересах группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.
2025-10-30 16:15:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о нанесении артиллерийского удара по району сосредоточения украинских боевиков на Красноармейском направлении специальной военной операции. Это сделал расчет РСЗО «Ураган» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр». 

Получив разведданные о скоплении неприятеля, расчет быстро занял огневую позицию и дал залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Дальность стрельбы составила до 32 километров. 

Отмечено, что результатом стрельбы стало разрушение украинских укрытий и поражение значительной части боевиков. Успешный залп создал благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения российских штурмовых групп. 

Как только с направляющей сорвался последний реактивный снаряд, расчет боевой машины быстро сменил позицию. Это было необходимо, чтобы снизить риск поражения «Урагана» ответным ударом. 

Ранее сообщалось, что расчет российского «Града» накрыл огнем позиции ВСУ в Запорожской области. В тот раз артиллеристы вели огонь 122-миллиметровыми снарядами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ураган #спецоперация #РСЗО #Реактивная артиллерия #группировка «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 