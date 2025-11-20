МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Слуцкий: готовность Украины к переговорам будет понятна в течение пары дней

Россия всегда настроена на диалог, подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам.
Анна Касаткина 20-11-2025 12:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшие один-два дня будет понятно, готова ли Украина к мирным переговорам. Об этом заявил «Звезде» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат отметил, что Россия всегда настроена на диалог.

«Переговоры - это не просто сели за стол. Переговоры - это реальная база денацификации, реальная демилитаризация, внеблоковый статус. Так что то, что стороны сядут за стол переговоров, - это мало что значит, важен результат. В любом случае мы считаем переговоры именно тем форматом, который и должен в данной ситуации привести к результату», - сказал Слуцкий.

По мнению депутата, удобное окно возможностей открылось именно сегодня, поэтому нужно стараться в него войти.

Напомним, что ведущие западные издания накануне сообщили о мирном плане президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. Им, в частности, предусматривается признание США Крыма и Донбасса российскими территориями, отказ от вступления Украины в НАТО, сокращение военной помощи Киеву со стороны Штатов и уменьшение численности ВСУ вдвое. Как писало издание Politico, план причинил «острую боль» Киеву и Брюсселю.

#Украина #переговоры #наш эксклюзив #леонид слуцкий #урегулирование #план сша
