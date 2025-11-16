FPV-дроны сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны России опубликовало новые кадры боевой работы подразделений беспилотных систем группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. На видео зафиксировано уничтожение позиций и живой силы ВСУ точными ударами ударных FPV-дронов.

В ведомстве сообщили, что операторы действовали в режиме «свободной охоты», самостоятельно выявляя цели. Расчеты поразили позиции, укрытия и группы украинских боевиков, которые пытались провести ротацию личного состава.

Маскировка и средства радиoэлектронной борьбы не помогли ВСУ избежать обнаружения. Наши дроны выходили на цель внезапно, нанося удар так, чтобы оставить противнику минимально возможное время на реакцию.

Как отмечают в Минобороны, расчеты БПЛА ежедневно поддерживают наступающие подразделения, уничтожая живую силу и технику ВСУ не только на передовой, но и в глубоком тылу. Профессиональная работа операторов FPV-дронов приводит к значительным потерям украинских формирований и подрывает устойчивость обороны на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.