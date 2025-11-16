МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Маскировка и станции РЭБ не помогли противнику скрыться от расчетов подразделений беспилотных систем группировки.
20-11-2025 11:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало новые кадры боевой работы подразделений беспилотных систем группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. На видео зафиксировано уничтожение позиций и живой силы ВСУ точными ударами ударных FPV-дронов.

В ведомстве сообщили, что операторы действовали в режиме «свободной охоты», самостоятельно выявляя цели. Расчеты поразили позиции, укрытия и группы украинских боевиков, которые пытались провести ротацию личного состава.

Маскировка и средства радиoэлектронной борьбы не помогли ВСУ избежать обнаружения. Наши дроны выходили на цель внезапно, нанося удар так, чтобы оставить противнику минимально возможное время на реакцию. 

Как отмечают в Минобороны, расчеты БПЛА ежедневно поддерживают наступающие подразделения, уничтожая живую силу и технику ВСУ не только на передовой, но и в глубоком тылу. Профессиональная работа операторов FPV-дронов приводит к значительным потерям украинских формирований и подрывает устойчивость обороны на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #группировка «Центр» #FPV-дроны #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 