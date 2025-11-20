На Украине раскритиковали план США по урегулированию конфликта

Украинские политики подвергли критике план, предложенный США, по урегулированию конфликта. Об этом сообщил Life со ссылкой на газету FT.

«Чиновники отметили, что предложенный план почти полностью соответствует "максималистским требованиям Кремля". Без серьезных изменений этот план не найдет поддержки на Украине», - говорится в материале.

Как отмечает агентство, один из собеседников газеты назвал план США «очень однотипным».

Ранее сообщалось, что предложенный США план по мирному урегулированию конфликта на Украине предполагает территориальные уступки Киева в пользу России. Помимо территорий, Киев должен сократить численность ВСУ и отказаться от некоторых видов оружия.