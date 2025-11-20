Каллас заявила, что ЕС не привлекали к разработке плана Трампа по Украине

Страны-участники Европейского союза или европейские чиновники не участвовали в разработке плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Эту информацию подтвердила глава евродипломатии Кая Каллас. Сегодня в Брюсселе главы МИД государств ЕС проведут заседание, во время которого и обсудят этот вопрос. Об этом Каллас объявила перед его началом, пообщавшись с журналистами.

«Насколько я знаю, нет», - сказала она сотрудникам СМИ.

Сегодня стало известно, что Белый дом подготовил план из 28 пунктов для решения вооруженного конфликта на Украине. Как пишет Politico, в Брюсселе и Киеве отреагировали шоком, украинские и европейские чиновники не знали о существовании плана, и это «причинило им особенно острую боль».