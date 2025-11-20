Путин: преступления нацистов срока давности не имеют

Президент России Владимир Путин отметил, что преступления немецких нацистов не имеют срока давности. Во время судебного процесса в Нюрнберге в 1945-1946 годах им дали окончательные оценки. Такими словами глава российского государства приветствовал участников Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».

«Такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы», - говорится в телеграмме Путина.

Отдельно он подчеркнул важность труда разных участников сохранения исторической памяти - тех, кто организует поисковые экспедиции, проводит детальную работу по рассекречиванию архивных материалов, выявляет новые свидетельства о злодеяниях нацистов и их приспешников в отношении мирного населения на территориях СССР.

В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России поздравил лидеров стран СНГ, народы Грузии и Молдавии.

Поздравительные послания получили в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Южной Осетии, Абхазии, Израиле, Молдавии и Грузии. Владимир Путин отметил, что там свято чтут память о великих жертвах отцов и дедов, которые сражались с фашистами и самоотверженно трудились в тылу.