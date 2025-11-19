В России стала массовой схема по аннулированию сделок с квартирами пенсионеров

Массовую волну аннулирования сделок с недвижимостью на вторичном рынке зафиксировали в России. Уже бывшие собственники повально начали заявлять, что в момент продажи находились под влиянием мошенников и остались без жилья и денег. Суд учитывает это, и тогда без квадратных метров и средств остаются уже добросовестные покупатели.

Такие сценарии в СМИ называют эффектом Долиной. В прошлом году народная артистка продала свою элитную квартиру в Москве за 112 миллионов, часть из которых перевела мошенникам, а другую отправила на указанный счет. После сделки певица отказалась покидать жилье и публично объявила, что стала жертвой преступной схемы. В результате квартиру ей удалось вернуть. Сегодня же Лариса Долина, в качестве потерпевшей давала показания по делу о том самом мошенничестве.

Прецедент Долиной спровоцировал лавину подобных исков. По данным Росреестра, только в прошлом году в судах оспорили более 3 000 сделок с участием продавцов-пенсионеров. А сейчас, по последней информации в Сети, на рассмотрении в суде более 8 000 дел о признании соглашения недействительной.

Буквально на днях Российская гильдия риелторов запустила оперативный штаб для защиты добросовестных покупателей. Главная задача - собирать обращения пострадавших и предлагать решения проблем, связанных с мошенническими схемами на рынке недвижимости.

«По Москве порядка 74 преступлений в сфере недвижимости так называемыми украинскими мошенниками и 78 случаев за счет того, что риелторы сигнализировали МВД об этом. Нам удалось остановить и предотвратить», - рассказал вице-президент российской гильдии риэлторов Андрей Банников.

При этом адвокаты признают, что гарантированных способов избежать участи обманутых на вторичном рынке почти нет. Но есть некоторые нюансы, которые повысят шансы сохранить за собой жилье. Проведение психолого-психиатрической экспертизы продавца. Ее может назначить нотариус в качестве неоспоримых доказательств.

В Госдуме так же заявили, что ведется работа по созданию эффективных мер для защиты сделок на вторичном рынке.