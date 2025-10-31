Синоптики пообещали москвичам тепло на следующей неделе

До плюс 11 градусов обещают синоптики москвичам и жителям области на следующей неделе. К нам идут теплые воздушные массы с юга. Температура будет выше нормы на 5 градусов. Теплеть начнет уже в это воскресенье, рассказали «Звезде» в Гидрометцентре. Осадки тоже почти прекратятся. Будут только, как говорят синоптики, местами. Давление повысится, сейчас оно ниже нормы. В целом ноябрь будет довольно теплым, а вот солнца, судя по всему, ждать не стоит.

«Это все, казалось бы, мрачновато, скучновато, хотя тепло. И, кстати говоря, ветер будет не такой уж сильный - шесть-семь метров в секунду - ничего особенного. Начиная с понедельника и до среды включительно - до 11 градусов тепла. Дневные температуры. Ночные тоже положительные в диапазоне от 3 до 5 градусов. Теплая погода», - пообещал Вильфанд.

А сегодня по прогнозу дождь. Правда, только в первой половине дня. За утро выпадет до 10 миллиметров осадков. После обеда - распогодится, отметил Вильфанд. Ранее в Москве и Московской области 31 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Согласно карте прогнозов, в период с 09.00 до 21.00 в столице и области ожидается дождь. Местами он будет сильный. «Желтый» уровень предполагает, что погода представляет потенциальную опасность.