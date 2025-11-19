МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Axios: Уиткофф отложил поездку в Турцию для встречи с Зеленским

Игнат Далакян 19-11-2025 14:00
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Cпецпосланник американского президента Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, где в среду должна была пройти его встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на американских и украинских чиновников.

«Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», - говорится в материале.

По данным портала, США начали обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Российской Федерацией.

Между тем Владимир Зеленский прибыл в среду в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темой встречи должно было стать урегулирование украинского конфликта. По прибытии главы киевского режима в Турцию его встретил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров, который покинул страну на фоне коррупционного скандала и до сих пор не вернулся.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов рассказал, что вертикаль власти Зеленского сыпется. Запад в свою очередь не сбавляет обороты в стремлении надавить на киевский режим.

