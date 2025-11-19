МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Юрист назвал условия получения пенсии в 80 тысяч рублей

Ключевым является наличие максимального трудового стажа.
Константин Денисов 19-11-2025 18:22
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Для того чтобы получать пенсию в размере 80 тысяч рублей, необходимо иметь трудовой стаж 49 лет и высокую зарплату. Об этом рассказал RT доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что за один календарный год можно максимально получить 10 баллов в зачет будущей пенсии. Стоимость одного балла составляет около 145 рублей. Эксперт привел в пример ситуацию, когда гражданин начал официально трудиться в 16 лет, сразу получал высокую зарплату и вышел на пенсию в 65 лет.

«49 лет стажа × 10 баллов × 145 рублей = 71 050 рублей. Плюс фиксированная выплата в 2025 году - 8 907 рублей. Итого, примерно 80 тысяч рублей», - заключил Виноградов.

Он добавил, что в зачет также идут время, проведенное в армии для прохождения срочной службы, и отпуска по уходу за детьми - они также приносят дополнительные баллы. Также льготными категориями являются граждане, работавшие в условиях Крайнего Севера, и другие, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Ранее сообщалось о том, что в России начали действовать цифровые пенсионные удостоверения.

#пенсия #возраст #баллы #стаж
